Saragossa (SID) - Der spanische Fußballprofi Braulio Nóbrega Rodríguez vom Erstligisten Real Saragossa ist in seinem Wohnhaus im Vorort Cuerta von der Polizei festgenommen worden. Dem 26 Jahre alten Stürmer wird nach spanischen Medienberichten vorgeworfen, eine Frau sexuell missbraucht zu haben. Die Tat soll am Montagmorgen in Braulios Haus stattgefunden haben. Am Donnerstag wird der Profi dem Haftrichter vorgeführt.