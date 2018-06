Münster (SID) - Nach den schweren Ausschreitungen am Rande des Fußball-Drittligaspiels zwischen dem VfL Osnabrück und Preußen Münster (1:0) am vergangenen Samstag hat der Vorstand der Gäste Disziplinarmaßnahmen ergriffen. Münster veröffentlichte in einer Stellungnahme zu den Vorfällen einen Vier-Punkte-Katalog für das kommenden Heimspiel gegen den VfR Aalen am Dienstag (19.00 Uhr). Bei den Krawallen am Wochenende waren 29 Personen, darunter fünf Polizisten, zum Teil schwer verletzt worden.

Laut Stellungnahme ist es den Fans bis auf Weiteres nicht gestattet, Fahnen jeglicher Art mit ins Stadion zu bringen. Außerdem bleibt am Dienstagabend der Stehplatz-Block O geschlossen. Betrunkenen Personen, sowie Anhängern, die Kleidungsstücke, die zur Vermummung geeignet sind, mitführen, wird der Zutritt zum Stadion untersagt.

Auch das Derby gegen Arminia Bielefeld (24. September, 13.30 Uhr) ist von Maßnahmen betroffen. Der Verein wird eine Sondergenehmigung der Stadt Münster, wonach die Kapazität des Stadions von 15.050 auf 18.500 Zuschauer erhöht werden darf, nicht in Anspruch nehmen.

Zudem bezeichnete der Verein die Krawallmacher als "Gewalttäter, die jeglichen Respekt vor dem Recht des Menschen auf körperliche Unversehrtheit verloren haben" und schrieb von "beschämendem Handeln".

Mit dem Vorgehen will der Verein "die öffentlichen Behörden nach Kräften unterstützen, um diejenigen Personen zu überführen, die sich für die kriminellen Handlungen während des Spiels zu verantworten haben". Zudem sprach der Klub "allen zu Schaden gekommenen Beamtinnen und Beamten unser Mitgefühl" aus.

Ausgangspunkt für die gewalttätigen Auseinandersetzungen im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück war das von VfL-Fans präsentiert Duplikat einer Fahne der Münsteraner "Ultras", die diese in der vergangenen Saison in einem Zugabteil vergessen hatten. Eine Provokation mit Folgen: Die Gäste-Fans reagierten darauf mit dem Werfen von Pyrotechnik und Böllern in den ehemaligen Spielertunnel. In dem trichterförmigen Raum wurde die verheerende Wirkung der Geschosse noch verstärkt.