Monza (SID) - Der englische Premier-League-Aufsteiger Queens Park Rangers buhlt weiter um die Dienste von Superstar David Beckham. "Umgebung, Liebe, Fürsorge, Aufmerksamkeit - all das können wir ihm bieten. Ich weiß nicht, ob ihm das reicht oder ob ihm das im Januar passt. Aber ich bin ein Anhänger von Ideen - und er ist eine Idee", sagte QPR-Besitzer Tony Fernandes am Rande des Formel-1-Grand-Prix in Monza.

Beckhams Fünfjahresvertrag bei den Los Angeles Galaxy läuft im November aus. Das große Ziel des 36-Jährigen ist eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 in London mit dem Team Großbritanniens. Neben dem Hauptstadt-Klub Queens Park ist auch Lokalrivale Tottenham Hotspur an Beckham interessiert. Im vergangenen Winter hatte sich der Mittelfeldspieler bei den Spurs während der Spielpause der nordamerikanischen Profiliga MLS fitgehalten.