Köln (SID) - Der spanische Fußball-Superstar Raúl wird nach seinem Karriereende zu Real Madrid zurückkehren. Das bestätigte sein Berater Gines Carvajal der spanischen Internetplattform Terra. "Wenn er seine Fußballschuhe an den Nagel hängt, wird er eine Aufgabe bei Real erhalten", sagte Carvajal.

Der 34-jährige Raúl besitzt bei Pokalsieger Schalke 04 noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Laut Carvajal ist aber auch eine Vertragsverlängerung möglich. Man habe vereinbart, dass man am Ende der Saison über die Zukunft sprechen werde. Raúl wolle sehen, wie die Saison verlaufe, so sein Berater. Bei Real hatte Raúl 16 Jahre gespielt, bevor er im Sommer 2010 in die Bundesliga gewechselt war.