Madrid (dpa) - Real Madrid ist in der spanischen Fußball-Meisterschaft völlig aus dem Tritt geraten. Drei Tage nach der 0:1-Niederlage bei UD Levante kam der Rekordmeister mit dem deutschen Nationalspieler Mesut Özil am Mittwoch beim Tabellen-18. Racing Santander nicht über ein 0:0 hinaus und verlor vorerst den Kontakt zur Tabellenspitze. Der Ex-Stuttgarter Sami Khedira fehlte im Team von Trainer Jose Mourinho am 4. Spieltag der Primera Division wegen einer Sperre.

Lokalrivale Atletico Madrid bezwang Sporting Gijon mit 4:0 und schloss mit sieben Punkten zu Real auf. Alberto Lora (28./Eigentor), Eduardo Salvio (68.) und Radamel Falcao (72./80.) trafen für den ohne den früheren Wolfsburger Diego angetretenen Europa League-Sieger von 2010. Der FC Malaga mit den ehemaligen Hamburgern Ruud van Nistelrooy und Joris Mathijsen gewann gegen Athletic Bilbao mit 1:0 und liegt mit neun Zählern vor den beiden Madrider Clubs. Der FC Barcelona traf im Spitzenspiel am späten Abend auf Liga-Tabellenführer FC Valencia.