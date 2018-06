Frankfurt (SID) - Papst Benedikt XVI. und die Randale beim Auswärtsspiel in Osnabrück haben für eine Verlegung des Westfalen-Derbys zwischen Fußball-Drittligist Preußen Münster und Arminia Bielefeld gesorgt. Das ursprünglich für den 24. September angesetzte Spiel zwischen dem Regionalliga-Meister und dem Zweitliga-Absteiger wird nun am 8. Oktober um 13.30 Uhr angepfiffen.

Mit der Verschiebung, die in enger Abstimmung mit den beteiligten Vereinen und der Zentralen Einsatzstelle für Sporteinsätze (ZIS) in Dortmund erfolgt sei, entspreche man auch einem Wunsch der Innenministerkonferenz, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Die Innenministerkonferenz hatte die Verlegung der als Risikospiel eingestuften Partie aufgrund der zeitlichen Überschneidung mit dem Papstbesuch in Deutschland und des damit verbundenen Bedarfs an Einsatzkräften beantragt.

Am 8. Spieltag war es beim Duell der beiden Friedensstädte Osnabrück und Münster zu Ausschreitungen gekommen, bei denen 29 Personen, darunter fünf Polizisten, verletzt worden waren, einige von ihnen schwer. Ausgangspunkt für die Auseinandersetzungen im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück war das von VfL-Fans präsentierte Duplikat einer Fahne der Münsteraner "Ultras", die diese in der vergangenen Saison in einem Zugabteil vergessen hatten.