Gelsenkirchen (dpa) - Ralf Rangnick ist als Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zurückgetreten. Der 53-Jährige sei «aufgrund eines Erschöpfungssyndroms momentan nicht in der Lage, die Kraft und Energie aufzubringen», die Mannschaft weiter zu führen, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Rangnick hatte erst im März als Nachfolger von Felix Magath das Amt bei den Gelsenkirchenern übernommen. «Nach langer und reiflicher Überlegung bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich eine Pause brauche», wurde Rangnick in der Mitteilung zitiert. Der Entschluss sei ihm «unheimlich schwer gefallen», fügte der Coach hinzu. Manager Horst Heldt sagte: «Die Entscheidung von Ralf Rangnick verdient höchste Achtung. Wir sind ebenso der Auffassung, dass die Gesundheit in jedem Fall Vorrang vor allen beruflichen Zielen und Herausforderungen haben sollte.»

Der Verein will laut Aufsichtsratschef Clemens Tönnies weitere Details bei einer Pressekonferenz am Vormittag bekanntgeben. Eine Nachfolgelösung soll es noch nicht geben. «Wir haben heute ohnehin unsere turnusmäßige Aufsichtsratssitzung, da wird die Trainerfrage natürlich Thema Nummer 1 sein. Wir müssen die beste Lösung finden und nicht die schnellste», erklärte Tönnies dem Internetportal «Sport1». Beim Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag betreut Co-Trainer Seppo Eichkorn die Mannschaft.