Hoffenheim (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat doch noch einen Abnehmer für den ghanaischen Nationalspieler Prince Tagoe gefunden. Der 24-Jährige, der während seiner Zeit im Kraichgau vor allem wegen des Streits um seinen angeblichen Herzfehler für Schlagzeilen gesorgt hatte, wechselt zum türkischen Erstligisten Bursaspor. Der Wechsel war noch möglich, weil die Transferperiode in der Türkei erst am Montag zu Ende geht. Über die weiteren Transfermodalitäten wollten die Hoffenheimer keine Angaben machen.

"Prince hat in Hoffenheim sicherlich eine intensive Zeit erlebt. Wir danken ihm für sein Engagement bei 1899 und wünschen ihm für seine neue Herausforderung viel Erfolg", sagte Hoffenheims Manager Ernst Tanner über den Angreifer, der nie über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen war. Tagoe kam im Juli 2009 nach Hoffenheim und erzielte in 20 Punktspielen zwei Treffer. Vor der Rückrunde der vergangenen Saison wurde Tagoe an den serbischen Meister Partizan Belgrad ausgeliehen.

Tagoe hatte kurz nach seiner Verpflichtung wegen eines angeblichen Herzfehlers für Wirbel gesorgt. Hoffenheim hatte den Vertrag mit Tagoe zunächst gekündigt. Nach einer zweiten Untersuchung, in der Tagoe als gesund eingestuft worden war, wurde die Kündigung wieder aufgehoben.