Bremen (SID) - Werder Bremens Fußball-Nationaltorhüter Tim Wiese kann sich ein Engagement im Ausland gut vorstellen. "Im nächsten Jahr wäre ich ablösefrei, da ist viel möglich. Ich bin erst 29 Jahre alt. Eine andere Liga würde mich schon reizen, wenn es bei Werder nicht klappt", sagte Wiese dem Fachmagazin kicker.

Dennoch plant Wiese seine Zukunft an der Weser. "Es läuft nun wieder, wir sind erfolgreich. Da macht es einfach Spaß", sagte er. Den Aufschwung von Werder sieht der Torhüter in der mannschaftlichen Geschlossenheit begründet: "Wir spielen wieder Fußball zusammen. So einfach ist das." Am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) tritt der Tabellenzweite aus Bremen beim 1.FC Nürnberg an.