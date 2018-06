London (SID) - Der tschechische Fußball-Nationaltorwart Petr Cech ist am Dienstag nach überstandener Knieverletzung wieder ins Teamtraining des englischen Vize-Meisters FC Chelsea eingestiegen. Dies meldete der Klub auf seiner Homepage. Schon am Wochenende könnte Czech somit im Spiel beim AFC Sunderland wieder zwischen den Pfosten stehen. Der 29-Jährige musste für die beiden letzten Spiele der Blues in der Premier League passen, er wurde vom Portugiesen Henrique Hilario vertreten.