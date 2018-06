São Paulo (SID) - Das 1000. Spiel des brasilianischen Kult-Torhüters Rogério Ceni im Trikot des FC São Paulo wurde auch dank eines 2:1-Erfolgs im Ligaspiel gegen Atlético Mineiro aus Belo Horizonte zur großen Feier. Die 60.514 Zuschauer beim Jubiläum sorgten für einen Besucherrekord in der laufenden Meisterschaft, warteten aber vergeblich auf einen Treffer Cenis, der mit 103 Toren der gefährlichste Torhüter der Welt ist.

Eine größere Vereinstreue weisen in Brasilien nur "Jahrhundertfußballer" Pelé (1116 Spiele für den FC Santos) und Roberto Dinamite (1110 für Vasco da Gama) auf. Ceni, der 2002 als dritter Torwart mit der Seleção im Finale gegen Deutschland (2:0) Weltmeister geworden war, besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2012, plant aber, diesen vorzeitig zu verlängern.

Der 38-Jährige hatte am 25. Juni 1993 sein Debüt für den FC São Paulo gegeben und ist dort seit 1997 die Nummer eins. In 19 Profijahren holte er mit den Tricolors unter anderem Titel bei der Klub-WM (2005), der Copa Libertadores (1993 und 2005) und in der brasilianischen Meisterschaft (2006-2008).