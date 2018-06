Köln/London (SID) - Die Fußball-Bundesliga konzentrierte sich auf Schnäppchen und Ladenhüter, in der englischen Premier League wurde dagegen noch einmal richtig geklotzt. Mit Ausgaben von jeweils mehr als 20 Millionen Euro zählten der FC Arsenal und Stoke City am letzten Tag der internationalen Wechselperiode zu den Großeinkäufern.

Der FC Arsenal sicherte sich für zehn Millionen Euro die Dienste des deutschen Nationalverteidigers Per Mertesacker und verpflichtete zudem Mikel Arteta. Für den 29 Jahre alten Spanier, der in London ebenso wie der ehemalige Bremer einen Vierjahresvertarg erhält, zahlen die "Gunners" eine Ablösesumme von 11,3 Millionen Euro an den Ligarivalen FC Everton.

Kurz zuvor hatte Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner bereits den brasilianischen Nationalspieler André Santos vom türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul für sieben Millionen Euro Ablöse unter Vertrag genommen.

Als weitere Verstärkung für das Mittelfeld wurde zudem der 31-jährige Israeli Yossi Benayoun vom Londoner Stadtrivalen FC Chelsea bis zum Saisonende ausgeliehen. Dagegen wurde der dänische Nationalstürmer Nicklas Bendtner bis Ende der laufenden Spielzeit an den FC Sunderland auf Leihbasis abgegeben.

Auch Europa-League-Teilnehmer Stoke City rüstete im Sommerschlussverkauf noch einmal kräftig nach: Für den ehemaligen englischen Nationalstürmer Peter Crouch und Mittelfeldspieler Wilson Palacios aus Honduras überweist der 1863 gegründete Verein rund 20 Millionen Euro an den Ligakonkurrenten Tottenham Hotspur. Damit konnten es sich die "Spurs" sogar leisten, das verlockende Angebot des FC Chelsea in Höhe von 45 Millionen Euro für den kroatischen Mittelfeldstar Luka Modric auszuschlagen.

Derweil stattete Liga-Krösus Manchester City, der Ende Juli mit der Verpflichtung von 43-Millionen-Mann Sergio Agüero den teuersten Transfer der abgelaufenen Wechselperiode tätigte, den ehemaligen Münchner Owen Hargreaves mit einem Einjahresvertrag aus. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler stand bis zum Ende der vergangenen Saison in Diensten von Manchester United. 2007 war er von den Bayern zum englischen Rekordmeister gewechselt. Gleichzeitig transferierte Bayern Münchens Gegner in der Gruppenphase der Königsklasse Shaun Wright-Phillips zu den Queens Park Rangers und Craig Bellamy zum FC Liverpool.

Während der walisische Nationalstürmer Bellamy bereits zum zweiten Mal bei den "Reds" anheuerte, kehrten der portugiesische Mittelfeldspieler Raul Meireles (FC Chelsea) und der französische Stürmer David N'Gog (Bolton Wanderers) der legendären Anfield Road den Rücken.