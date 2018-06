London (dpa) - Er kam, sah und traf. Genau so hatte sich der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Michael Owen seine Rückkehr im Trikot von Manchester United wohl vorgestellt.

Beim 3:0-Erfolg der «Red Devils» im englischen Ligapokal beim Zweitligisten Leeds United bestritt der 31-Jährige sein erstes Pflichtspiel in dieser Saison - und erzielte gleich zwei Tore. Owen profitierte beim Comeback vom Rotationsprinzip beim englischen Fußball-Rekordmeister. «ManU»-Trainer Sir Alex Ferguson hatte gegenüber dem 3:1-Erfolg in der Premier League gegen den FC Chelsea die gesamte Elf ausgetauscht. Für den in den letzten Jahren häufig von Verletzungen heimgesuchten Owen war es das erste Spiel seit dem 4:2 gegen den FC Blackpool am 21. Mai 2011.

«Ich habe mich sehr für Michael gefreut», erklärte Ferguson nach der Partie am Dienstagabend, «er gehört immer noch zu den besten Vollstreckern in England.» Owens Rückkehr ließ die britischen Medien schwärmen. «Das zweite Tor war fantastisch und erinnerte an Owens unschuldige Jugendjahre», schrieb die Zeitung «Daily Mail».

Stürmer auf Abruf wird Owen bei United allerdings nur bis zum Sommer 2012 bleiben. Dann läuft sein Vertrag in Manchester aus. Der 89-fache Nationalspieler will sich dann bei Chester City engagieren.