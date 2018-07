Berlin (dpa) - Lockere Siege für England und Vize-Weltmeister Niederlande, Heimpleite für Lothar Matthäus, Zittersieg für die Türkei: Nur mit viel Mühe haben die Türken in der «deutschen» Qualifikationsgruppe A für die Europameisterschaft 2012 ein Remis gegen Schlusslicht Kasachstan vermieden.

In der siebten Minute der Nachspielzeit erzielte Arda Turan am Freitagabend den 2:1-Siegtreffer. Burak Yilmaz (31.) hatte die Gastgeber in Istanbul in Führung gebracht, Ulan Konisbajew den Ausgleich erzielt (55.). In der turbulenten Schlussphase sah Selcuk Inan die Rote Karte (90.+2), fünf Minuten später gelang Turan der erlösende Siegtreffer für die Elf von Trainer Guus Hiddink.

Die «Roten Teufel» aus Belgien kamen in Baku nicht über ein 1:1 (0:0) gegen das von Berti Vogts trainierte Aserbaidschan hinaus. Mit einem verwandelten Strafstoß brachte Bundesliga-Profi Timmy Simons vom 1. FC Nürnberg (55.) die Belgier in Führung. Vier Minuten vor dem Ende gelang Rauf Alijew der Ausgleich für den Außenseiter, der mit vier Zählern weiterhin den fünften Gruppenplatz belegt vor den Kasachen (3). Die Türkei schob sich mit 13 Punkten an Belgien (12) vorbei auf den zweiten Platz hinter den qualfizierten Deutschen.

So gut wie sicher in Polen und der Ukraine dabei ist der WM-Zweite Niederlande nach dem lockeren 11:0 (3:0) gegen San Marino. Robin van Persie (7., 65., 67., 79.), Wesley Sneijder (12., 87.), John Heitinga (17.), Dirk Kuyt (49.), der Schalker Bundesliga-Profi Klaas-Jan Huntelaar (56., 77.) und der kurz zuvor eingewechselte Georginio Wijnaldum (90.) erzielten in Eindhoven die Treffer für das Oranje-Team.

Hinter dem Spitzenreiter der Gruppe E (21) liegen punktgleich Schweden und Ungarn (beide 15). Die Skandinavier verloren in Budapest mit 1:2 (0:1). Der frühere Bundesliga-Profi Imre Szabics (44.) und Gergely Rudolf (90.) trafen für die Gastgeber, Christian Wilhelmsson (60.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Schweden. Tamas Hajnal vom VfB Stuttgart verschoss einen Elfmeter (19.) für Ungarn.

Lothar Matthäus dagegen hat mit Bulgarien die Chance auf ein EM-Ticket wohl verspielt. Die Bulgaren verloren ihr Heimspiel gegen England mit 0:3 (0:3). Damit bleibt das Matthäus-Team mit 5 Punkten weiter auf Platz vier in der Qualifikationsgruppe G. Tabellenführer England (14) steuert nach den Toren von Gary Cahill (13.) und Wayne Rooney (21., 45.+1) auf EM-Kurs.

Auch Griechenland ist der Teilnahme an der EM 2012 ein großes Stück näher gekommen. Die seit der WM 2010 vom Portugiesen Fernando Santos als Nachfolger von Otto Rehhagel trainierten Hellenen gewannen in Tel Aviv mit 1:0 (0:0) gegen Israel und festigten die Spitzenposition in der Gruppe F. Sotiris Ninis erzielte in der 60. Minute das entscheidende Tor für den Europameister von 2004, der mit 17 Punkten die Tabelle vor Kroatien und Israel (beide 13) anführt.