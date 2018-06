Frankfurt/Main (SID) - Die Fußballfans könnten ab der Bundesliga-Saison 2013/14 vor 20.00 Uhr in die Röhre gucken. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) plant bei der Ausschreibung der TV-Rechte auch Varianten, die keine Berichterstattung von den Spielen vor 20.00 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen vorsehen. "Das Kartellamt hat uns signalisiert, dass mehr als ein Szenario möglich ist. Demzufolge können auch Szenarien zur Ausschreibung kommen, die keine Highlight-Berichterstattung vor 20.00 Uhr vorsehen", sagte DFL-Chef Christian Seifert nach der Versammlung der Bundesligisten und Zweitligisten am Dienstag in Frankfurt/Main.

Die Versammlung beschäftigte sich zudem mit dem Glücksspielstaatsvertrag und fordert in diesem Bereich weiterhin eine kontrollierte Marktöffnung, wie sie das Bundesland Schleswig-Holstein verabschiedet hat. Laut Ligapräsident Reinhard Rauball würden die Klubs zwischen 100 und 300 Millionen Euro pro Jahr aus dem dann erlaubten Sponsoring durch Sportwetten-Unternehmen einnehmen. Die DFL behält sich sogar juristische Schritte vor, falls es bis zum Januar keine Lösung gibt.

Auf der Tagesordnung standen zudem die Auswirkungen der veränderten 50+1-Regel. Dort soll eine Kommission eine Regelung in Abstimmung mit dem DFB erarbeiten. Die von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für die Zukunft vorgebenenen finanziellen Richtlinien ("Financial Fair Play") sollen nicht komplett auf die Bundesliga übertragen werden, weil die Regelungen in der deutschen Eliteklasse zum Teil bereits schärfer sind.