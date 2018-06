Recklinghausen (SID) - Die U16-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben auch das zweite Länderspiel gegen Schottland gewonnen. Die neu formierte Auswahl von DFB-Trainer Steffen Freund setzte sich in Recklinghausen 2:0 (1:0) durch. Den ersten Vergleich am vergangenen Freitag hatte Deutschland mit 5:1 für sich entschieden.

Timo Werner (VfB Stuttgart) brachte die DFB-Auswahl vor 2700 Zuschauern in der 20. Minute in Führung, Donis Avdijaj (Schalke 04) erzielte nach einem Alleingang in der Schlussminute den Endstand.