London (dpa) - Manchester United hat seine Tabellenführung in der Premier League ausgebaut. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann mit 3:1 (3:0) das Topspiel gegen den FC Chelsea und liegt nach fünf Spieltagen mit der Maximalausbeute von 15 Punkten auf Platz eins.

Bayer Leverkusens Champions-League-Gegner Chelsea belegt mit zehn Punkten weiterhin Rang drei.

Die «Red Devils» dominierten die Partie in Old Trafford vom Anpfiff weg. Chris Smalling (8.), der Portugiese Nani (37.) in seinem 100. Spiel für United und Wayne Rooney (45.) sorgten mit ihren Toren schon vor der Pause für die Entscheidung. Fernando Torres (46.) konnte für die «Blues» aus London lediglich verkürzen. «Ein klinisch sauberes Manchester United gibt Torres den Blues», resümierte SKY Sports.

United profitierte auf dem Weg zur alleinigen Tabellenführung auch vom Ausrutscher seines Stadtrivalen Manchester City. Die «Citizens» verspielten beim 2:2 (0:1) beim FC Fulham eine 2:0-Führung. Die Tore von Sergio Agüero (18./46.) glichen Bobby Zamora (55.) und Danny Murphy (55.) für die «Cottagers» noch aus.

«Ich bin frustriert, weil wir eigentlich gewinnen mussten», sagte Manchesters italienischer Trainer Roberto Mancini nach der Partie, «wir müssen unsere Lektion noch lernen.» Bayern Münchens Champions-League-Kontrahent verlor durch das Remis zwei Zähler, liegt aber weiterhin auf Rang zwei.

Enttäuschung pur beim FC Arsenal. Die «Gunners» rutschten nach der 3:4 (2:1)-Auswärtspleite bei den Blackburn Rovers auf Rang 17 in der Tabelle. Es war eine historische Niederlage für den 13-fachen englischen Fußballmeister. Die 100. Auswärtspleite in der Premier League besiegelte den schlechtesten Saisonstart des Traditionsclubs seit 58 Jahren.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker, Zugang aus Bremen, konnte der anfälligen Defensive der «Kanoniere» keine Sicherheit verleihen. Dennoch gab sich Mertesacker wenige Stunden nach seinem missglückten Auswärtsdebüt in der englischen Fußball-Eliteklasse kämpferisch.