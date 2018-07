München (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart geht mit viel Respekt und Bewunderung für den Gegner in das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen Hannover 96. "Die Leistungen von Hannover verdienen ein Riesenkompliment", sagte Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag: "Sie sind sehr effizient und schaffen es auch, ihren Stiefel einfach einmal runterzuspielen. Wir brauchen viel Geduld, Zielstrebigkeit und unser Publikum."

Verzichten muss der VfB auf Mamadou Bah, der im Länderspiel Guineas gegen Äthiopien einen Handbruch erlitten hat und etwa zehn Tage ausfällt. Auch mit Matthieu Delpierre, Georg Niedermeier und Ermin Bicakcic kann Labbadia weiterhin nicht planen.

Der Niederländer Khalid Boulahrouz könnte indes nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder in die Startelf rücken. Mittelfeldspieler Timo Gebhart kommt dafür noch nicht infrage. Nach seiner langen Verletzungspause sei er aber "näher ans Team herangerückt", sagte Labbadia.