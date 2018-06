Inhalt Seite 1 — Werder trotz Wiese-Rot Spitze - «Verrücktes Spiel» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nürnberg (dpa) - Manager Klaus Allofs sprach von einem «verrückten Spiel» - und auch Thomas Schaaf hatte schon ruhigere Tage auf der Trainerbank erlebt. «Langweilig war es nicht, es war mal wieder richtig was los.

Dafür haben wir erstmal selbst gesorgt, als wir uns nach einer Viertelstunde schwächen», schilderte der Coach der Bremer, die erstmals seit über viereinhalb Jahren wieder als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga übernachten durften.

«Das bedeutet insofern etwas, als dass wir viele Dinge gut und richtig gemacht haben. Das kann man als Kompliment sehen.» Angesichts der Roten Karte für Tim Wiese nach 16 Minuten und einer langen Abwehr- und zeitweiligen Regenschlacht waren die im Vergleich zur Vorsaison wiedererstarkten Hanseaten nach dem 1:1 (1:0) beim 1. FC Nürnberg auch mit der Punkteteilung zufrieden.

Dass sich die Münchner dann den ersten Tabellenrang durch ein 2:0 beim FC Schalke 04 am Sonntagabend zurückholten, war für die Bremer nicht wichtig. «Wir wollen einfach Punkte einkassieren», betonte Allofs. «13 Punkte sind in Ordnung. Darauf müssen wir aufbauen und weitermachen.» Und auch Rang zwei war den Bremer Profis nach dem 1600. Liga-Spiel von Werder (2501 Punkte) nicht unrecht.

«Ich guck mir natürlich lieber die Tabelle an, wenn man oben steht als wenn man unten steht», sagte Bremens Kapitän Clemens Fritz und hatte beim kuriosen Kick in Franken auch eine ungewöhnliche Werder-Spielweise ausgemacht. «Normalerweise sind wir ja für unseren offensiven Fußball bekannt. Heute war das ein bisschen umgedreht.»

Anders als in der missratenen vergangenen Saison präsentiert sich Werder wieder als Spitzenteam. Am Samstag aber mussten die Bremer, die zuletzt am 31. Januar 2007 die Nummer 1 in der Bundesliga waren, nach dem Ausschluss von Nationaltorwart Wiese vor allem verteidigen. Weit vor dem eigenen Tor hatte der 29-Jährige nach einem missglückten Klärungsversuch FCN-Offensivkraft Christian Eigler festgehalten und wurde zum dritten Mal in der Bundesliga des Feldes verwiesen.

«Eine dumme Aktion», meinte Wiese und sah den Fauxpas als einen «kleinen Weckruf» an. Danach habe die Mannschaft «super verteidigt», lobte der Keeper, der sich beim Team entschuldigte.