Inhalt Seite 1 — Werder zu zehnt an die Spitze - HSV weiter sieglos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - In Unterzahl hat Werder Bremen erstmals seit dem 31. Januar 2007 die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga erobert. Die Hanseaten erkämpften am 6. Spieltag trotz der Roten Karte gegen Torwart Tim Wiese ein 1:1 beim 1. FC Nürnberg.

Damit verdrängte Werder den FC Bayern München mit 13 Punkten vorerst von Platz eins. Der Rekordmeister kann die alte Reihenfolge aber schon mit einem Unentschieden an diesem Sonntag beim FC Schalke 04 wieder herstellen.

Zumindest bis Sonntag an den Bayern vorbei ist auch Borussia Mönchengladbach nach dem 1:0 beim Hamburger SV. Bayer Leverkusen verlor dagegen durch das überraschende 1:4 gegen den 1. FC Köln vorerst den Kontakt zur Spitze. 1899 Hoffenheim fand mit dem 3:1 gegen den VfL Wolfsburg Anschluss nach oben. Hertha BSC und der FC Augsburg trennten sich im Aufsteigerduell 2:2.

Personell geschwächt durch den frühen Platzverweis von Wiese reichte es für Werder in einer wahren Wasserschlacht in Nürnberg zu einem Punkt. Wegen des sintflutartigen Regens begann die zweite Halbzeit mit 21 Minuten Verspätung. Ausgerechnet der frühere «Club»-Spieler Mehmet Ekici (24.) brachte das Team von Thomas Schaaf in Führung, Philipp Wollscheid (62.) gelang der verdiente Ausgleich. Wiese hatte nach 17 Minuten Rot gesehen, weil er Nürnbergs Christian Eigler außerhalb des Strafraums von den beinen holte.

Mit dem ersten Sieg beim rheinischen Rivalen seit April 1996 versetzte der 1. FC Köln den Ambitionen von Bayer Leverkusen einen erheblichen Dämpfer und verabschiedete sich vorerst aus dem Tabellenkeller. Der überragende Lukas Podolski traf zweimal selbst (47./54.) und legte seinem Sturmpartner Milivoje Novakovic (44.) den Ball maßgerecht zum 0:1 auf. Den vierten Treffer erzielte Mato Jajalo (90.+4). Für Michael Ballack und Co. ging die Woche nach dem 0:2 in der Champions League beim FC Chelsea mit einer weiteren Enttäuschung zu Ende - daran änderte das 1:3 durch Simon Rolfes (70.) nichts. Nach einem Foul sah Bayers Andre Schürrle auch noch Rot (90.+1).

Felix Magath kommt mit dem VfL Wolfsburg nicht aus der unteren Tabellenhälfte heraus. Mit dem 1:3 bei 1899 Hoffenheim gab es für die Niedersachsen den nächsten Rückschlag, dagegen stellte das Team von Holger Stanislawski den Anschluss an die Spitzengruppe her. Der Niederländer Ryan Babel (20.) und Roberto Firmino (23./85.) schossen den vierten Saisonsieg für Hoffenheim heraus. Ashkan Dejagah (67.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für die «Wölfe», die zehn Minuten vor Schluss Torhüter Marvin Hitz durch die Rote Karte verloren..

Die Tage von Michael Oenning als Trainer des Hamburger SV dürften nach dem 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach wohl bald gezählt sein. Statt den erhofften Befreiungsschlag zu landen, kassierte der Tabellenletzte durch den Treffer von Igor de Camargo (66.) schon die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Die Elf von Lucien Favre schob sich vorläufig auf den zweiten Platz.