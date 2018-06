Cottbus (SID) - Trainer Claus-Dieter Wollitz vom Fußball-Zweitligisten Energie Cottbus denkt aufgrund anhaltender Bandscheiben-Probleme über eine Pause nach. "Wenn es so weitergeht, nehme ich im nächsten Jahr eine Auszeit", sagte der 46-Jährige der Bild-Zeitung.

Bei Wollitz war vor einigen Wochen ein Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule bis zum tiefergelegenen Sakralwirbel diagnostiziert worden. Trotz Rückentrainings und Cortisonspritzen werden die Schmerzen nicht weniger: "Es geht mir richtig beschissen."

Ohnehin will der impulsive Coach nicht weiter fitgespritzt werden, denn die ständigen Cortisonbehandlungen verursachen Nebenwirkungen wie Knochenschwund und Muskelabbau. Wollitz ist die Gesundheit wichtiger als sein Vertrag bis 2013: "Andere Trainer arbeiten nicht wie ich seit zehn Jahren in Folge."

Energie-Präsident Ulrich Lepsch reagierte gelassen auf die mögliche Auszeit seines leitenden Angestellten, die in dieser Form im Profifußball sicherlich einmalig wäre: "Dann muss er halt an der Seitenlinie etwas ruhiger werden", sagte der Präsident dem SID. Allerdings glaubt Lepsch, dass der Vorfall von den Medien hochgekocht werde. "Bei uns im Verein ist das eigentlich kein großes Thema", sagte der Klub-Chef und fügte an: "Bei mir zwickt es auch manchmal."

Auch Wollitz' Spieler sind nicht ohne Beschwerden. Für das Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (13.00 Uhr/Sky und Liga total!) drohen Youngster Leonardo Bittencourt (Leistenbeschwerden) und Dennis Sörensen (Probleme an der Syndesmose) auszufallen.