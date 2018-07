Madrid (SID) - Der dreimalige Weltfußballer Zinédine Zidane ist in seiner Familie anscheinend nicht der einzige Könner am Ball. Am Dienstag nahm sein erst 16 Jahre alter Sohn Enzo an einer Trainingseinheit von Real Madrids erster Mannschaft teil. Dabei stand der Nachwuchsspieler gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler Mesut Özil sowie den ehemaligen Weltfußballern Cristiano Ronaldo und Kaká auf dem Platz.

Der frühere Welt- und Europameister Zidane verfolgte aufmerksam die Trainingseinheit und die Aktionen seines ältesten Sohnes. Enzo, der nach dem ehemaligen uruguayischen Nationalspieler und dreimaligen Copa-América-Gewinner Enzo Francescoli benannt ist, spielt wie früher sein Vater im Mittelfeld.

Der 39-jährige Zidane spielte selbst von 2001 und 2006 für den spanischen Rekordmeister und bekleidet seit Mai den Posten des Sportdirektors bei den Königlichen. Seine aktive Karriere hatte er nach der Niederlage mit Frankreich im WM-Finale 2006 in Berlin gegen Italien beendet.