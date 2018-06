Frankfurt/Main (SID) - Torwart Tim Wiese fehlt dem Bundesligisten Werder Bremen nach seiner Roten Karte in den nächsten drei Spielen, sein Nationalmannschaftskollege André Schürrle von Bayer Leverkusen wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Partien gesperrt. Nationalkeeper Wiese hatte beim 1:1 in Nürnberg Club-Stürmer Christian Eigler umgerissen und dafür Rot gesehen. Schürrle war beim 1:4 im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln wegen groben Foulspiels in der Nachspielzeit von Schiedsrichter Günter Perl (Pullach) vom Platz gestellt worden.

Drei Spiele zuschauen müssen auch Torhüter Marwin Hitz vom VfL Wolfsburg und Artur Sobiech von Hannover 96. Hitz hatte beim Wolfsburger 1:3 bei 1899 Hoffenheim Schiedsrichter Marco Fritz beleidigt. Sobiech hatte bei Hannovers 2:1 gegen den deutschen Meister Borussia Dortmund wegen eines groben Fouls in der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen.

Mit einem Spiel Sperre kam der Augsburger Sebastian Langkamp davon. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler war am Samstag beim 2:2 gegen Hertha BSC Berlin in der 86. Minute des Feldes verwiesen worden. Langkamp fehlt dem Aufsteiger damit am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) im Heimspiel gegen Hannover.

96 muss zudem 4000 Euro Strafe zahlen, weil in der Nachspielzeit beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05 von der Haupttribüne ein Bierbecher in Richtung des Schiedsrichterassistenten flog.