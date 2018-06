Hamburg (dpa) - Tanzen im Zeichen des schlechten Geschmacks: Am 15. Oktober geht in Hamburg wieder der «Ugly Dance World Cup» über die Bühne.

«Die dritte Weltmeisterschaft wird alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen und die Grenzen der Geschmacklosigkeit auf einen neuen Tiefpunkt führen», sagt Mitveranstalter Christian Müller, der die Hässlichtanz-WM 2009 mit drei Freunden ins Leben rief. In diesem Jahr haben sich bislang Teams aus Deutschland, Ghana, Italien und Frankreich beworben. Die zehn untalentiertesten Tanzgruppen werden zum Finale an die Elbe geladen. Gewonnen hat, wer die meisten Buh-Rufe kassiert. 2010 waren Tänzer aus sechs Nationen dabei. Den Titel holten vier Abiturienten aus dem niedersächsischen Vechta.

