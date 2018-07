Wellington (dpa) - Er lebte zurückgezogen, starb allein und wurde von niemanden vermisst: Die Polizei hat in einer Wohnung in Neuseeland die Leiche eines Rentners geborgen, der wahrscheinlich schon vor 14 Monaten gestorben war. Arbeiter, die den Wohnblock in der Hauptstadt Wellington abreißen wollten, hatten die Polizei verständigt: Sie konnten in der Wohnung nie jemand erreichen. Das berichtete die Zeitung «Dominion Post». Der 88-Jährige lebte seit 30 Jahren zurückgezogen in der Ein-Zimmer-Wohnung.

