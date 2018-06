Inhalt Seite 1 — Studie: Was macht uns glücklich? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Liebe, Geld, Gesundheit oder ein schönes Zuhause: Was die Deutschen glücklich macht und wo die zufriedensten Bundesbürger wohnen - das steht in einem Glücksatlas, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Der Wirtschaftswissenschaftler und Politologe Max Höfer hat das Konzept der Studie entwickelt. Im dpa-Interview erklärt er, welche Faktoren unser Lebensglück beeinflussen.

Wo leben die glücklichsten Deutschen?

«Die Region Hamburg ist die zufriedenste Deutschlands und die Region Thüringen ist die unzufriedenste. Dazwischen ist zum Beispiel Bayern auf dem dritten Platz.»

Sind die Menschen im Süden und im Norden Deutschlands also zufriedener als in der Mitte?

«Zumindest glücklicher als im Osten. Wobei man dazu sagen muss: Der Osten holt massiv auf. Nach der Wende war der Osten sehr unglücklich. 1991 betrug der Unterschied zu West-Deutschland 1,3 Punkte, was sehr viel ist. Der ist in den letzten 20 Jahren auf nur noch 0,3 Punkte zurückgegangen. Bei den jungen Ostdeutschen unter 30 ist der Glücksabstand fast schon nicht mehr zu sehen.»

Was macht denn glücklich?

«Das sind sehr viele Faktoren. Ob Sie in Hamburg leben oder in Thüringen, macht schon einen Unterschied aus. Ein weiterer Faktor ist der Familienstand. Wenn Sie geschieden sind und keinen neuen Partner haben, sind Sie am unglücklichsten. Menschen, die verwitwet sind, und ein neues Lebensglück im Alter gefunden haben, sind die glücklichsten im Bereich Partnerschaft.»