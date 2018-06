São Paulo (dpa) - Die Angolanerin Leila Lopes hat den Schönheitswettbewerb «Miss Universe 2011» gewonnen. Die 25-Jährige wurde in Brasilien in einer Gala-Show zur Nachfolgerin der Mexikanerin Ximena Navarrete gewählt. An dem vom US-Milliardär Donald J. Trump und der US-Fernsehkette NBC organisierten Wettbewerb nahmen 89 nationale Schönheitsköniginnen teil, darunter für Deutschland die 25-jährige Karlsruherin Valeria Bystritskaia. Die Sendung wurde laut Veranstalter von etwa einer Milliarde Zuschauern auf der Welt an den Bildschirmen verfolgt.

