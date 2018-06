Berlin (dpa) - Niedergelassene Ärzte müssen nach «Spiegel»- Informationen künftig mit Gehaltseinbußen rechnen, falls Kassenpatienten zu lange auf einen Termin warten müssen. Das geht dem Magazin zufolge aus dem neuesten Entwurf für ein Gesetz zur ärztlichen Versorgung hervor. Die Vereinbarung von Terminen mit Fachärzten stoße in der Praxis vermehrt auf Schwierigkeiten, heißt es in der Vorlage aus dem Haus von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr. «Vermeidbare Wartezeiten» entstünden vor allem dann, wenn Hausärzte ihre Patienten an Fachärzte überwiesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.