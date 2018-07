Lemont (SID) - Mit seinem Start-Ziel-Sieg beim US-Turnier in Lemont/Illinois hat sich der Engländer Justin Rose einen Platz in der Top 30 der Gesamtwertung des FedEx-Cups gesichert. Mit einer 71 spielte der 31-Jährige zum Abschluss Par und behauptete damit seine Spitzenposition bei dem mit acht Millionen Dollar dotierten Turnier.

Rose freute sich nicht nur über einen Siegerscheck über 1,44 Millionen Dollar, sondern machte in der Gesamtwertung einen Sprung vom 34. auf den dritten Rang hinter Webb Simpson und Dustin Johnson (beide USA). Die Top 30 kämpfen beim Finale vom 22. bis 25. September in der Olympiastadt Atlanta um den Zehn-Millionen-Jackpot für den Sieger. Insgesamt werden in dieser vier Turniere umfassenden Serie 35 Millionen Dollar ausgeschüttet.

Zweiter in Lemont wurde mit zwei Schlägen Rückstand der Australier John Senden (273) vor seinem Landsmann Geoff Ogilvy (274). Der Weltranglistenführende Luke Donald (England/276) belegte am Ende Rang vier. Deutsche Profis waren in Illinois nicht am Start.