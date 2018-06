Köln (SID) - Der ehemalige deutsche Handballschiedsrichter Bernd Ullrich, der seine Karriere wegen Manipulationsvorwürfen vor knapp zwei Jahren beenden musste, kehrt als Schiedsrichterfunktionär zum Deutschen Handball-Bund (DHB) zurück. Ullrich leitet künftig den Nachwuchskader des DHB und soll die jungen Schiedsrichter bei ihrer Entwicklung betreuen.

Unter den Schiedsrichterkollegen in der Handball-Bundesliga (HBL) nimmt man die Rückkehr von Ullrich positiv auf. "Ich denke, jeder hat eine zweite Chance verdient. Bernd Ullrich ist ein absoluter Gewinn für die Schiedsrichterausbildung des DHB", sagte Lars Geipel im Gespräch mit der Handballwoche.

Ullrich und sein Partner Frank Lemme waren im März 2009 vom DHB und der europäischen Handballföderation EHF gesperrt worden, weil sie einen Vorfall aus dem Jahr 2006 erst mit drei Jahren Verspätung gemeldet hatten. Im April 2006 hatten russische Zollbeamte am Moskauer Flughafen 50.000 Dollar Bargeld in Ullrichs Gepäck gefunden. Lemme/Ullrich, die am Tag zuvor die Partie zwischen Moskau und Valladolid geleitet hatten, bestritten alle Manipulationsvorwürfe und gaben an, reingelegt worden zu sein.

In der Rückserie der Saison 2009/2010 sollte das Magdeburger Duo wieder in der Bundesliga auflaufen, nach Protesten innerhalb der Liga traten Lemme/Ullrich im Januar 2010 aber zurück. Bis zu dem Skandal galten die Magdeburger als beste Schiedsrichter der Welt.