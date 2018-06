Köln (SID) -

Dank einer weiteren Demonstration der Stärke hat der THW Kiel die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zumindest vorübergehend zurückerobert. Mit dem deutlichen 38:20 (19:6) beim Aufsteiger TV Hüttenberg feierte der Rekordmeister den zweiten Saisonsieg und setzte sich an die Spitze vor die Füchse Berlin, die am Sonntag (17.30 Uhr) mit dem dritten Sieg in Folge wieder an den Zebras vorbeiziehen könnten. Allerdings bekommt es der Champions-League-Teilnehmer mit dem deutschen Meister HSV Hamburg zu tun.

Die SG Flensburg-Handewitt ist nach ihrem Fehlstart in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Norddeutschen gewannen 32:26 (15:14) gegen den TBV Lemgo. Am vergangenen Sonntag war die SG im Nord-Derby beim THW Kiel mit 21:35 unter die Räder gekommen.

Die Rhein-Neckar Löwen scheinen sich derweil von ihrem Aus in der Champions-League-Qualifikation bestens erholt zu haben. Mit dem 29:22 (17:10) gegen HBW Balingen-Weilstetten feierten die Löwen den zweiten Erfolg im Meisterschaftsrennen.

Der SC Magdeburg rehabilitierte sich indes nach der Niederlage im Ost-Derby gegen Berlin am Dienstag mit einem 33:26 (18:15) beim TuS N-Lübbecke. Den ersten Saisonerfolg verbuchten der VfL Gummersbach und FrischAuf Göppingen. Die Oberbergischen gewannen in eigener Halle gegen den TV Großwallstadt souverän mit 35:30 (18:12), Göppingen setzte sich 32:27 (15:14) gegen die HSG Wetzlar durch.