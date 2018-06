Köln (SID) - Die 18 Handball-Bundesligisten gehen mit einem Rekordtetat von 73,65 Millionen Euro in die neue Saison. Dies vermeldet das Internetportal Handball-World. Das sind im Vergleich zur Vorsaison zwei Millionen Euro mehr. Die Nummer eins in diesem Ranking ist einmal mehr der THW Kiel, der wie im Vorjahr mit 9,5 Millionen Euro plant. Der deutsche Rekordmeister hat sich aber auf dem Transfermarkt zurückgehalten und erstmals seit 23 Jahren keinen neuen Spieler verpflichtet. Titelverteidiger Hamburg hat seinen Etat um 500.000 Euro auf neun Millionen aufgestockt. Etat-Schlusslicht ist Aufsteiger TV Hüttenberg, der mit knapp einer Million Euro in seine erste Bundesliga-Saison seit 26 Jahren geht.