Aarhus (SID) - Die deutsche Frauenhandball-Nationalmannschaft hat beim World Cup im dänischen Aarhus weiter alle Chancen auf das Halbfinale. Die Mannschaft von Bundestrainer Heine Jensen bezwang Rumänien 31:29 (14:12) und rehabilitierte sich für die deutliche Auftaktniederlage gegen Olympiasieger Norwegen (13:25).

Zum Abschluss der Vorrunde trifft die deutsche Mannschaft am Donnerstag (14.00 Uhr) auf Vizeweltmeister Frankreich. Trotz des Sieges gegen den EM-Dritten von 2010 wollte Jensen nicht in Euphorie verfallen: "Top, dass wir das Spiel gewonnen haben, aber damit ist noch nicht wieder alles in Ordnung. Wir haben noch viel Luft nach oben und müssen weiter knallhart arbeiten", sagte der 34 Jahre alte Däne.

Gegen Rumänien legte die Jensen-Sieben wie am Vortag einen klassischen Fehlstart (0:4/5. Minute) hin, ehe Laura Steinbach mit drei Treffern in Folge für die nötige Sicherheit sorgte. Gestützt auf eine gute Defensive fand die deutsche Auswahl bis zur Pause ihren Rhythmus und ging mit einer 14:12-Führung in die Kabine.

Nach dem Wechsel konnte das DHB-Team auch in der Offensive überzeugen. Das 30:25 durch Kerstin Wohlbold in der 56. Minute bedeutete die Vorentscheidung zugunsten der deutschen Mannschaft. Erfolgreichste Werferinnen vor 400 Zuschauern waren Wohlbold (Thüringer HC) und Steinbach (Bayer Leverkusen) mit jeweils sechs Treffern.

Die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) hat mit der Teilnahme am bestbesetzten Privatturnier der Welt die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Brasilien (2. bis 18. Dezember) eingeläutet, wo es für Deutschland um ein Ticket für eines der Qualifikationsturniere für die Olympischen Spiele 2012 in London geht.