Hamburg (SID) - Der deutsche Meister HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Die Norddeutschen kamen nach zwei Niederlagen in Serie gegen Aufsteiger Eintracht Hildesheim zu einem glanzlosen 34:28 (15:13)-Pflichtsieg und liegen mit 4:4 Punkten im Tabellenmittelfeld.