Oldenburg (SID) - Die frühere Handball-Nationalspielerin Ulrike Stange hat ihren Traum von einer Olympia-Teilnahme 2012 in London noch nicht aufgegeben. Die Lebensgefährtin von Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker, der von von Werder Bremen in die Premier League zum FC Arsenal gewechselt ist, könnte sich mit dem Umzug nach London eine Rückkehr auf die internationale Handballbühne vorstellen.

Die Ex-Leverkusenerin Lyn Byl, die sich mit der britischen Nationalmannschaft in London auf Olympia vorbereitet, hat Stange das Projekt London 2012 schmackhaft gemacht. "Das Projekt und das Team sind sehr, sehr interessant. Ich werde auf jeden Fall mal im Training vorbeischauen", sagte Stange der Handballwoche. Damit die 26-Jährige, die in der Bundesliga für den HC Leipzig und den VfL Oldenburg gespielt hat, tatsächlich ins britische Olympiateam aufgenommen werden kann, müsste sie zunächst die dortige Staatsbürgerschaft annehmen.