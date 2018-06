Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat davor gewarnt, die Antwort auf die Euro-Krise in neuen Schulden zu suchen. Bei den Beratungen über den Haushalt 2012 warf Westerwelle im Bundestag der rot-grünen Opposition vor, während ihrer Regierungszeit 2004 mit der Aufweichung der Stabilitätskriterien die «Axt an die Wurzeln Europas» gelegt zu haben. Westerwelle warnte davor, in der jetzigen Schuldenkrise denselben Fehler zu wiederholen. Nach der Aussprache über den Etat des Auswärtigen Amts steht im Bundestag die sogenannte Generaldebatte an. Sie ist der Höhepunkt der Haushaltswoche.

