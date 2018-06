Wiesbaden (dpa) - Die Flut der Studenten an deutschen Hochschulen steigt weiter: Im vergangenen Wintersemester saßen in den Hörsälen von Universitäten und Fachhochschulen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes so viele junge Männer und Frauen wie nie zuvor.

Es seien rund 2 218 000 Studenten immatrikuliert gewesen. Das sind im Vergleich zum Wintersemester 2009/10 etwa 96 400 Studierende oder 4,5 Prozent mehr, teilte das Wiesbadener Bundesamt mit. Die Umstellung auf das sogenannte Turbo-Abi, das achtjährige Gymnasium, habe sich bislang nicht größer auf die Zahlen ausgewirkt: Im vergangenen Jahr gab es lediglich in Hamburg einen doppelten Abiturjahrgang.

Am besten besucht war laut Statistik die Fernuniversität Hagen (62 900 Studierende), gefolgt von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (43 800) und der Universität in Köln (42 100).