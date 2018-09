New York (dpa) - Das Drängen der Palästinenser auf einen eigenen Staat hat in New York die Generaldebatte der UN-Vollversammlung bestimmt. US-Präsident Barack Obama rief die Palästinenser zu neuen Verhandlungen mit Israel auf. Ein eigener Staat könne nur das Ergebnis eines Friedensprozesses sein. Sein französischer Amtskollege Nicolas Sarkozy schlug vor, die Palästinenser als staatliche Beobachter innerhalb der UN aufzuwerten und mit einem klaren Zeitplan weiterzuverhandeln. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas will am Freitag einen Antrag auf UN-Vollmitgliedschaft stellen.

