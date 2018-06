New York (dpa) - Israel soll ruhig und verantwortungsbewusst auf den Vorstoß der Palästinenser bei den Vereinten Nationen reagieren. Das hat UN-Chef Ban Ki Moon gesagt. Die Palästinenser wollen von den UN als Staat anerkannt werden. Das Gespräch zwischen Ban und Netanjahu fand am Rand der UN-Generaldebatte in New York statt. Dabei sagte Ban, dass jetzt historische Entscheidungen auf beiden Seiten anstünden. Er unterstütze einen palästinensischen Staat in friedlicher Nachbarschaft neben einem sicheren Israel. Allerdings halte er Verhandlungen für den einzigen Weg dorthin.

