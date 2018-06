New York (dpa) - Die Vereinten Nationen streben mindestens 30 Prozent Frauen in der Politik und den Parlamenten der Welt an. Das müsse erreicht werden, wenn von einer wirklichen Repräsentation der Frauen gesprochen werden soll. So hieß es auf einem UN-Forum zur Frauenförderung in New York. Dieser Anteil sei erst in 28 der etwa 200 Staaten auf der Welt erreicht. In Deutschland sind knapp 33 Prozent der Abgeordneten des Bundestages Frauen. Weltweit sind weniger als zehn Prozent der Staats- und Regierungschefs Frauen.

