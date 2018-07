München/Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff hat den Türken in Deutschland für ihren Beitrag zum deutschen Wohlstand gedankt. «Einwanderer aus der Türkei haben Deutschland vielfältiger, offener und der Welt zugewandter gemacht», sagte Wulff in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung».

Er sehe in einem weiteren Ausbau der deutsch-türkischen Beziehungen «ein großes Potenzial» für beide Länder.

Wulff würdigte auch die Rolle der Türkei als Vorbild für die Umbruchstaaten in der arabischen Welt. Die Türkei sei «ein Beispiel dafür, dass Islam und Demokratie, Islam und Rechtsstaat, Islam und Pluralismus kein Widerspruch sein müssen». Dies sei von «überragender Bedeutung für den Frieden in der Welt». Am Montag wird Wulff in Berlin den türkischen Staatspräsidenten Abdullah Gül empfangen. Wulff will während des dreitägigen Staatsbesuchs seinem Gast auch seine Geburtsstadt Osnabrück zeigen, wo ein Platz nach einer türkischen Zuwandererfamilie benannt wurde.

Zu dem Konflikt der Türkei mit Israel sagte Wulff, weil Deutschland «hervorragende Beziehungen» zu beiden Staaten habe, «liegt uns so daran, dass beide wieder zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit» zurückfänden. Eine explizite Vermittlerrolle könne Deutschland dabei aber nicht spielen. Den Weg zu wieder besseren Beziehungen müssten beide Länder schon miteinander finden. An Deutschland gebe es aber generell hohe Erwartungen bei Israelis, bei Palästinensern und auch in den Ländern Nordafrikas. «Das ist eine große Aufgabe für die deutsche Diplomatie», sagte Wulff.

Zur Euro-Debatte und zur Diskussion um die Zukunft der EU meinte Wulff, es sei wichtig, «dass nicht mehr so stark bilateral hektisch verhandelt wird». Europa müsse gemeinschaftlich und entschlossen vorgehen. Wulff betonte zudem: «Deutschland muss solidarisch bleiben.»

Zu den Chancen der Türkei auf eine Mitgliedschaft in der EU sagte Wulff, es bleibe dabei, dass die Beitrittsverhandlungen «fair und ergebnisoffen geführt werden müssen». Die Türkei habe in der jüngeren Vergangenheit große Fortschritte gemacht, in Wirtschaft und Gesellschaft. Ausdrücklich würdigte Wulff die Ankündigung von Premier Tayyip Erdogan, der türkische Staat werde die konfiszierten Besitztümer christlicher Stiftungen in der Türkei zurückgeben, und wo dies nicht mehr möglich sei, Entschädigung leisten.