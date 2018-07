Siegen (dpa) - In einer Kinderklinik in Siegen sind drei frühgeborene Babys unter ungeklärten Umständen gestorben. Zwei der Kinderleichen wurden gestern von der Polizei beschlagnahmt. Der dritte Säugling sei einige Tage vor dem Tod der zwei anderen Frühchen gestorben und bereits in der Türkei beerdigt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bislang ist die Todesursache aller drei Frühgeborenen völlig unklar. Die Kinder hätten keine gemeinsame Krankheit gehabt und stammten auch nicht aus derselben Familie.

