Siegen (dpa) - Der Tod dreier frühgeborener Säuglinge in einer Siegener Kinderklinik gibt weiter Rätsel auf. Die Obduktion von zwei der Babyleichen am Sonntag in Dortmund habe keine Ergebnisse gebracht, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am Montagmorgen.

«Es sind weitere rechtsmedizinische Untersuchungen erforderlich.» Das Klinikum hatte von einer «auffälligen Häufung von Todesfällen» gesprochen, nachdem die Frühchen innerhalb von zwei Tagen gestorben waren. Ein Baby wurde bereits beerdigt, die beiden anderen kleinen Leichen hatten die Ermittler am Wochenende beschlagnahmt.

Kinderklinik Siegen