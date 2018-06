Köln (dpa) - Der Kölner Erzbischof Joachim Meisner hat den geplanten Boykott der Papst-Rede im Bundestag durch einen großen Teil der Opposition scharf kritisiert. Das sei so kleinkariert, dass man nur darüber lachen oder weinen könne, sagte der Kardinal. Das Christentum sei die Wurzel der europäischen Kultur und kein Störenfried. Rund 100 Abgeordnete von SPD, Grünen und Linkspartei wollen die Papst-Rede am 22. September nicht im Bundestagsplenum verfolgen. Der Staat sei zu weltanschaulicher Neutralität verpflichtet, so ihre Begründung.

