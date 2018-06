Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. hat im «Wort zum Sonntag» Vorfreude auf seinen Deutschland-Besuch in der kommenden Woche geäußert. Er freue sich besonders auf seine Rede im Bundestag und den Gottesdienst im Olympiastadion, sagte der Papst am Abend in der ARD-Sendung. Als einen Höhepunkt der am Donnerstag beginnenden Reise nannte das Oberhaupt der Katholiken das geplante Treffen mit der Evangelischen Kirche Deutschlands. Es war das zweite Mal, dass ein Papst das «Wort zum Sonntag» sprach. Vor ihm hatte sein Vorgänger Johannes Paul II. im Jahr 1987 die Sendung bestritten.

