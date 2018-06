Berlin (dpa) - Im Besuchsprogramm steht nichts davon - aber der Papst will wohl in Deutschland auch Missbrauchsopfer treffen. Per «Wort zum Sonntag» kommt Benedikt schon vor dem Besuch in die deutschen Wohnzimmer.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erhofft sich von Papst-Besuch, dass er katholische und evangelische Christen näher zusammenbringt. Die Ökumene stehe im Mittelpunkt der Visite, sagte die CDU-Chefin am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Papst Benedikt XVI. wird in der kommenden Woche Deutschland besuchen. Er will sich nach einem Bericht der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» (FAS) auch mit Missbrauchsopfern treffen. Daran sollen zudem Menschen teilnehmen, die sich des Leids der Missbrauchsopfer besonders angenommen haben, schreibt das Blatt.

Weiter gestritten wird derweil über den geplanten Auftritt des Papstes im Bundestag. Mehrere Unionspolitiker nannten den angekündigten Boykott der Rede durch Oppositionsabgeordnete am Samstag beschämend.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) schrieb in einem Gastkommentar für die «Bild am Sonntag»: «In einer Demokratie kann jeder Kritik an einer Person äußern. Man muss ihm aber zuerst zuhören. Das ist ein Gebot des Anstands (...)» . 51 Prozent der Deutschen finden es nach einer Emnid-Umfrage für das Magazin «Focus» richtig, dass der Papst im Bundestag spricht. 39 Prozent halten es für falsch.

Aus dem Vatikan hatte es in den vergangenen Tagen keine Bestätigung für etwaige Pläne von Treffen des Papstes mit Missbrauchsopfern in Deutschland gegeben. Gleichwohl wird allgemein davon ausgegangen, dass er abseits des Medienrummels mit Betroffenen spricht. Solche Treffen, die es auch bei früheren Auslandsreisen schon gab, waren nie vorab angekündigt oder gar offiziell ins Programm aufgenommen worden.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, sagte den Dortmunder «Ruhr Nachrichten» (Samstag), er könne «den Wunsch der Opfer nach einer solchen Geste des Papstes nachvollziehen». Denn: «Hier geht es um tiefe seelische Verwundungen. Und solche Verwundungen sind umso schlimmer, wenn sie durch Vertreter der Kirche geschehen.»

Schon vor seinem Deutschlandbesuch wollte Benedikt XVI. am Samstagabend das «Wort zum Sonntag» in der ARD sprechen. Der Pontifex reist am 22. September zuerst nach Berlin und besucht dann Thüringen und Freiburg, bevor er am 25. September nach Rom zurückfliegt.