Kairo (dpa) - Bei den Protesten in Syrien sind nach Angaben der Opposition 24 weitere Regimegegner getötet worden.

Syrische Regierungskräfte seien am Samstag in mehreren Teilen des Landes, vor allem aber in der Protesthochburg Homs, gegen Demonstranten vorgegangen, teilten Aktivisten der Oppositionsbewegung am Sonntag mit. Am Sonntag hätten die Regierungskräfte die Einsätze fortgesetzt.

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi, war am Vorabend nach Gesprächen mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad in Kairo eingetroffen. Er sagte, Assad habe ihm politische Reformen zugesagt.