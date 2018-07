Berlin/Kabul (dpa) - Das Auswärtige Amt bemüht sich nach dem Fund von zwei Leichen in Afghanistan, bei denen es sich vermutlich um vermisste deutsche Entwicklungshelfer handelt, um deren Identifizierung.

Ein Ministeriumssprecher bestätigte am Montag in Berlin erstmals Angaben der afghanischen Behörden, wonach zwei Tote entdeckt wurden. Er fügte hinzu: «Solange die Identifizierung nicht zweifellos abgeschlossen ist, sind keine verlässlichen Ausgaben möglich.»

Auch zur Todesursache nahm das Ministerium nicht näher Stellung. Die örtlichen Behörden gehen davon aus, dass die beiden Männer einem Raubmord zum Opfer fielen. Nach dpa-Informationen war einer der Männer - ein 59-Jähriger aus Baden-Württemberg - für die staatliche deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Kabul tätig. Der zweite Mann, ein 69-Jähriger aus Sachsen, gehörte demnach einem christlichen Hilfswerk an, das in der afghanischen Hauptstadt arbeitet.