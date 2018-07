Berlin (dpa) - Die in Libyen aufgetauchten G36-Sturmgewehre aus Deutschland sollen bereits seit 2005 von Sicherheitskräften Muammar al-Gaddafis benutzt worden sein. Dies war einem damals sich dort länger aufhaltenden Augenzeugen im Sommer jenes Jahres aufgefallen, wie er den «Stuttgarter Nachrichten» eidesstattlich versicherte. Der Augenzeuge will damals auch dem Verdacht nachgegangen sein, dass der Bundesnachrichtendienst in die Lieferung verwickelt sein könnte. Er habe dafür aber keinerlei Anzeichen gefunden. Libysche Rebellen hatten eine große Zahl der Waffen beim Sturm auf Gaddafis Residenz entdeckt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.