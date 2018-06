Masar-i-Scharif (dpa) - Alle drei Monate eine Afghanistan-Reise - bisher hat Verteidigungsminister Thomas de Maizière dieses Versprechen eingehalten. Zum dritten Mal seit seinem Amtsantritt besucht er die Bundeswehrsoldaten am Hindukusch. Im regionalen Hauptquartier der internationalen Schutztruppe Isaf informierte er sich zunächst über die Lage in Nordafghanistan. Heute will De Maizière auch mit den Verbündeten sprechen. Neben Deutschland und den USA sind in den Nordprovinzen Soldaten aus 16 weiteren Ländern im Einsatz.

